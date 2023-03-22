Психолог призвала родителей не ругать детей за плохие оценки Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ) Лариса Овчаренко призвала родителей не давить на детей из-за плохих оценок. Любые контрольные и экзамены – это большой стресс, так что к этому вопросу стоит подходить мягко. Тогда удастся добиться хороших результатов и сохранить здоровье ребенка.

Частая ориентация взрослых на отметки приводит к тому, что если ребенок не справляется с чем-то на контрольной, у него начинается паника. Появляются мысли: «Если я не напишу, родители меня убьют», «Это будет катастрофа, я расстрою маму...»

Такой пунктик есть даже у старшеклассников, что уж говорить про тех, кто только начинает учиться. Поэтому поддержка родителей особо важна. Стремиться хорошо учиться надо, но при этом не загонять ребенка в угол.

Родители должны убедить ребенка, что какую бы оценку он не получил, его будет любить. Таким образом «создает у ребенка ощущение эмоциональной безопасности». Ребенок должен понять, что родительская любовь никак не зависит от результатов на контрольных.

Нельзя сравнивать результаты детей и обесценивать успехи каждого.

-Бывает так, что ребенок учится на твердую четверку, а получает тройку и мама говорит: «Ну, мог бы и лучше». Это не поддержка, а жуткое обесценивание, - говорит психолог «Газете.Ru».

Подобное «мотивирование» приводит к тому, что повзрослев ребенок «пустится во все тяжкие». А на этапе школьной жизни будут возникать проблемы со здоровьем.

Чаще всего появляется нарушение поведение, девиации в психике, а у девочек присовокупляются расстройства ЖКТ.

Психолог посоветовала родителям сначала ответить себе на вопрос: «стоит ли оценка здоровья ребенка и, как следствие, успешного будущего?».

А вот платить за оценки - далеко не лучшая стратегия. Хотя лишать ребенка возможности зарабатывать деньги неи стоит. Но далеко не все родители понимают как грамотно платить ребенку за определенные действия и стоит ли вообще это делать. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова объяснила в беседе с Пятым каналом, в каких случаях денежные суммы положены чаду, а когда о них стоит забыть.

Статистика показывает, что отцы в России охотнее дают детям деньги на карманные расходы, чем матери. Но при этом средние чеки у матерей оказались выше, сообщает "360".

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