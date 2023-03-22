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НовостиОбщество22 марта 2023 8:30

Психолог призвала родителей не ругать детей за плохие оценки

Иначе это может сказаться на здоровье ученика
Елена АКИМОВА
Психолог призвала родителей не ругать детей за плохие оценки

Психолог призвала родителей не ругать детей за плохие оценки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ) Лариса Овчаренко призвала родителей не давить на детей из-за плохих оценок. Любые контрольные и экзамены – это большой стресс, так что к этому вопросу стоит подходить мягко. Тогда удастся добиться хороших результатов и сохранить здоровье ребенка.

Частая ориентация взрослых на отметки приводит к тому, что если ребенок не справляется с чем-то на контрольной, у него начинается паника. Появляются мысли: «Если я не напишу, родители меня убьют», «Это будет катастрофа, я расстрою маму...»

Такой пунктик есть даже у старшеклассников, что уж говорить про тех, кто только начинает учиться. Поэтому поддержка родителей особо важна. Стремиться хорошо учиться надо, но при этом не загонять ребенка в угол.

Родители должны убедить ребенка, что какую бы оценку он не получил, его будет любить. Таким образом «создает у ребенка ощущение эмоциональной безопасности». Ребенок должен понять, что родительская любовь никак не зависит от результатов на контрольных.

Нельзя сравнивать результаты детей и обесценивать успехи каждого.

-Бывает так, что ребенок учится на твердую четверку, а получает тройку и мама говорит: «Ну, мог бы и лучше». Это не поддержка, а жуткое обесценивание, - говорит психолог «Газете.Ru».

Подобное «мотивирование» приводит к тому, что повзрослев ребенок «пустится во все тяжкие». А на этапе школьной жизни будут возникать проблемы со здоровьем.

Чаще всего появляется нарушение поведение, девиации в психике, а у девочек присовокупляются расстройства ЖКТ.

Психолог посоветовала родителям сначала ответить себе на вопрос: «стоит ли оценка здоровья ребенка и, как следствие, успешного будущего?».

А вот платить за оценки - далеко не лучшая стратегия. Хотя лишать ребенка возможности зарабатывать деньги неи стоит. Но далеко не все родители понимают как грамотно платить ребенку за определенные действия и стоит ли вообще это делать. Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова объяснила в беседе с Пятым каналом, в каких случаях денежные суммы положены чаду, а когда о них стоит забыть.

Статистика показывает, что отцы в России охотнее дают детям деньги на карманные расходы, чем матери. Но при этом средние чеки у матерей оказались выше, сообщает "360".

Тем временем, в России предложили создать центры семейного счастья при детских поликлиниках для обучения семейной жизни и разрешению конфликтов. На них могли бы учить не только как ухаживать за новорожденным ребенком, но и воспитанию подростков, нахождению общего языка между детьми и родителями, организации досуга и разрешению конфликтных ситуаций, пишет RT.