Врач-невролог назвал три способа профилактики деменции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов дал советы по профилактике деменции. По мнению эксперта, лучшим способом избежать возрастного недуга остается здоровый образ жизни и высокая физическая активность.

По словам невролога, люди, которые постоянно занимаются интеллектуальным трудом, менее подвержены риску развития слабоумия.

Не стоит просиживать перед телевизором или лежать на диване. Даже обычные прогулки и разгадывание кроссвордов благоприятно скажется на состоянии мозговой активности.

- Люди, которые имеют высшее образование, занимаются интеллектуальным трудом, творчеством менее подвержены развитию деменции из-за повседневной мозговой деятельности, - говорит врач NEWS.ru.

Еще один способ укрепить мозговые способности и противостоять изменениям – это изучение иностранного языка.

Чем больше человек пытается освоить и узнать, тем ниже риск, что разовьется деменция.

Помимо мозговой активности должна присутствовать и физическая. В день стоит проходить не менее 5 километров или делать почти 10 тысяч шагов.

- Достаточная физическая активность, то устраняются провоцирующие деменцию факторы, можно ее отодвинуть и смягчить, - отмечает невролог.

Правильное питание и достаток различных витаминов - тоже важный фактор.

Нужно исключить дефицит важных для функционирования мозга веществ, например B12. Стоит уделять внимание щитовидной железе, так как гипотиреоз может вызвать когнитивную дисфункцию.

Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты.