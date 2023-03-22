Елена Блиновская опровергла проблемы с полицией

Блогерша назвала фейком сообщение о жалобах на ее марафоны Фото: Иван МАКЕЕВ

Королева онлайн-марафонов или, как её еще называют, "мать инфоцыган" Елена Блиновская опровергла проведение полицейской проверки. Ранее о проблемах с законом блогерши сообщил Телеграм-канал SHOT: по данным издания, Блиновской заинтересовались полиция и Генпрокуратура. В первое ведомство якобы обратились недовольные участники марафонов; во второе - общественники, требующие проверить бизнес инфогуру на уплату налогов.

- Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и, уж тем более, жалобы от участников марафонов - фейк, - написала Елена Блиновская в соцсетях. - Прежде, чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарный фактчекинг (проверка фактов. - Ред.).

При этом сама Блиновская на фоне слухов отправилась в Японию, что лишь подлило масла в огонь. Впрочем, блогерша уверяет, что улетела на отдых и скоро вернется. А кроме того, она исправно платит налоги, в отличие "от всех остальных блогеров".

Напомним, Елена Блиновская - первая и самая известная онлайн-предпринимательница, которая начала торговать "марафонами желаний", где участники платят за мотивирующие голосовые сообщения от своей наставницы. Простенький, на первый взгляд, бизнес принес Блиновской ошеломительные результаты - тысячи участников, десятки наборов, миллиардные заработки и... гигабайты критики в Сети. Сейчас блогерша готовит новый финансовый марафон, участие в котором стоит до 1 млн рублей.