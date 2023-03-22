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НовостиЗвезды22 марта 2023 14:46

У актрисы Валентины Савостьяновой украли миллион с банковской карты

Мошенники сначала вытащили телефон актрисы, а потом перевели все деньги
Елена АКИМОВА
Кадр из сериала "Мент в законе-6"

Кадр из сериала "Мент в законе-6"

В Москве ограбили актрису театра и кино Валентину Савостьянову. С ее банковской карты украли более миллиона рублей.

Как стало известно сайту mk.ru, 19 марта 69-лентняя актриса лишилась мобильного телефона. Пропажу она заметила не сразу, а когда поняла, что гаджет украден, то было поздно.

Женщина позвонила оператору, чтобы заблокировать сим-карту, но было поздно. Мошенники успели подобрать все пароли и обчистить банковскую карту жертвы.

Они зашли в мобильный банк и переведи 1,15 млн рублей.

Сейчас полицейские ищут аферистов.

Валентина Савостьянова знакома зрителю ролями в сериале «Мосгаз», она снималась в кино «Москва. Три вокзала», играла в театре «У Никитских ворот». Помимо этого, она является доцентом Института современного искусства.