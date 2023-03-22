Захарова заявила, что Британия не поможет Украине очищать зараженную ураном землю

Мария Захарова рассказала о последствиях применения боеприпасов с ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала “Россия 24” предупредила о тяжелых последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном, которые недавно решили поставлять на Украину в Великобритании.

По словам Захаровой, подобные боеприпасы не только опасны для мирных жителей и военных, но также приводят к длительному загрязнению почвы. Она отметила, что их использование станет миной замедленного действия, а эффект продлится десятилетия, и потребует огромных средств для деактивации заражения местности. Захарова намекнула, что в ликвидации последствий поставщик данных снарядов участвовать не будет.

"Это процесс, который длится десятилетиями, и, я напомню, он требует знаний, огромных средств, вложений, и так далее. Кто этим будет заниматься? Британцы? Конечно, нет! Они никогда этим не занимались", — заявила Захарова.

Напомним, решение о передаче боеприпасов стало известно 21 марта 2023 года. Глава МИД Сергей Лавров не удивился данной новости, отметив, что “они потеряли ориентиры в том, что касается своих действий и в том, что эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире”. Также Лавров отметил, что эта новость свидетельствует о готовности Великобритании идти на сознательное нарушение международного гуманитарного права.