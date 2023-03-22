Всемирный день водных ресурсов: Как в России оберегают водоемы от негативного воздействия

Фото: Ольга Зуева

Один мудрый человек сказал: «Миллионы людей живут без любви, но никто не живет без воды». Точнее выразиться невозможно. Жизнь возникла из воды и ничто не может существовать без воды. А значит, это самый востребованный и от того ценный ресурс в мире.

22 марта – во Всемирный день водных ресурсов – в Нью-Йорке стартовала конференция ООН, посвященная водной тематике. Более 100 представителей из разных стран будут обсуждать самые насущные водные проблемы.

- Итогом Конференции ООН по водным ресурсам 2023 года должно стать принятие амбициозной повестки дня действий по воде, содержащей важнейшие обязательства перед жителями планеты, - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Среди участников – российская делегация во главе с руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. О подробностях визита рассказал на круглом столе по видеосвязи из Нью-Йорка директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш.

Фото: Ольга Зуева

- Вопросов для обсуждения много, - отметил Илья Разбаш. – Намечено около 50 мероприятий. Это и безопасность водных объектов, и санитария, и качество, и трансграничное сотрудничество. Будем говорить о том, что, в целом,комплексный подход к регулированию водных ресурсовочень важен. Это главное для каждой страны в отдельности и всего мира. Ведь вода - глобальный ресурс, который надо беречь и не использовать зазря. Наша планета на 70% покрыта водой, но из этого объема только 3% пригодна для питья.

Кроме того, Разбаш отметил, что на конференции будет представлена и Всероссийская акция по уборке берегов водоемов «Вода России». И это будет не просто презентация, а внедрение нашего опыта в других странах мира. Впору провозгласить – «Волонтеры всех стран, объединяйтесь!»

ТРИ ЗАДАЧИ

Программный директор Ecumene, модератор круглого стола Сергеи Рыбаков особое внимание обратил на инвестиции, направленные на «синюю (водную) экономику».

- Вложенные средства могут кардинально изменить планы перехода страны к устои чивои экономике, которая может обеспечить долгосрочные экономические возможности, улучшение здоровья и продуктов питания, безопасность, сокращение выбросов, улучшение биоразнообразия и экосистемных услуг, а также повышение устои чивости к климатическим воздеи ствиям и другим будущим потрясениям, - сказал эксперт.

Однако все это потребует более тесного сотрудничества между государственным и частным секторами. Комплексное управление устои чивои , синеи экономикои должно стать основои для принятия любых долгосрочных политических, социальных или экономических решении .

Директор Департамента государственнои политики и регулирования в

области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин подчеркнул, что перед министерством стоят три важнейших задачи.

1. Вода должна быть доступна всему населению в достаточном количестве.

2. Вода должна отвечать запросам качества и потребностям населения.

3. Должна быть обеспечена безопасность жителей населенных пунктов вблизи водных объектов от затоплений и других природных явлений.

Исходя из этих целей, по поручению Президента Россиибыл разработан и успешно реализуется национальный проект «Экология».

- Он нацелен существенно улучшить ситуацию по многим направлениям: обращение с отходами, водными ресурсами, очистке воздуха, повышения биоразнообразия и сохранения лесов, - рассказал Роман Минухин. - Работе с водными ресурсами посвящена треть всех проектов, входящих в нацпроект «Экология». Основные федеральные проекты - «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение озера Байкал». Они нужны длямодернизации и строительства современных комплексов очистных сооружений, улучшения состояния водных объектов, восстановления потенциала рек к самоочищению, создания благоприятных условий для комфортного проживания населения, рекреации и воспроизводства биоразнообразия в стране.

Кстати, сейчас прорабатывается вопрос о запуске объединенного водного проекта после 2024 года, который будет в том числе включать реки Урал, Иртыш, Каму, Терек, Амур и Дон.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Россия занимает 2 место в мире по запасам пресной воды и 4 место по длине береговой линии.

НЕ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ, А ДОБРОЕ ДЕЛО СДЕЛАТЬ

Такой, казалось бы, не очень понятный посыл кинула в аудиторию известная актриса и амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. Она уже давно отошла от комедийного образа «Уральских пельменей» и занимается экологическими проблемами, на своем примере показывая молодежи, как заботиться об окружающей среде. Автору этих строк не раз приходилось прибирать берега водоемов вместе Юлей и потому достоверно знаю, что свою любовь к природе она доказывает делом.

- В чем успех искренней поддержки «Воды России»? – спрашивает Юлия и тут же отвечает. – Это сравнимо с дружескими встречами, походами в кафе, поездками в отпуск. Словом, с теми жизненными событиями, которые дарят нам приятные эмоции, радость, новые знания и т.д. Наши акции – это, прежде всего, праздник. Мы не призываем людей выйти строго на субботник и убирать мусор. Действуя таким образом, мы в итоге лишимся всех желающих. Принудиловка всегда работает в минус. Поэтому мы идем другим путем, пытаясь донести до людей, что чистый берег и чистая вода - это радость, праздник и встреча с интересными людьми. Пусть некоторые приходят только ради того, чтобы сфотографироваться с Юлией Михалковой. Что в этом плохого? Но одновременно с этим они соберут мешок мусора и тем самым внесут вклад в общее дело по очистке водоемов.

По словам Михалковой, обычно в программе мероприятий акции «Вода России» проходят сплавы на байдарках, походы, мастер-классы, открытые уроки. Но всегда важен личный пример.

- Дети смотрят на родителей, взрослые смотрят друг на друга, молодежь смотрит на кумиров, - говорит Юлия. – В итоге все понимают, что мусорить – это не модно, не стильно, не круто. Модно и круто - содержать берега в чистоте и любить и уважать природу.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России» входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных ресурсов». Она проводится с 2014 года и по праву считается крупнейшей экологической инициативой в стране. Ее организатор — ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» (Минприроды России).

Так, например, в 2022 году:

- прошло 21 958 мероприятий,

- в них приняли участие 1 342 353 волонтера,

- они очистили 31 044 км берегов.

Если сложить весь собранный мусор в стандартные баки для отходов и поставить их рядом друг с другом, то площадь превзойдет территорию государства Монако.

Фото: Ольга Зуева

ОПАСЕН ЛИ МИКРОПЛАСТИК?

Убирая с берегов водоемов различный мусор, львиная часть которого пластиковая посуда, бутылки и прочее, волонтеры спасают реки и озера от загрязнения микропластиком. Ученые уже давно занимаются изучением его влияния на здоровье людей и качество жизни.

Заведующии лабораториеи Института высокомолекулярных соединении РАН, профессор РАН Сергеи Люлин рассказал, что сам по себе пластик не опасен. Но! Он как носитель может быть площадкой для встречи разных загрязнителей.

- Компоненты кремов от загара могут соединяться с тяжелыми металлами через микропластик, - приводит пример Сергей Люли. - И в результате токсичность этих металлов увеличивается в разы, принося вред для здоровья.Что с этим делать? Ответ один – уменьшать выброс пластика. Но без поддержки государства в этом успеха не будет. (В первую очередь, нужен грамотный раздельный сбор мусора, создание перерабатывающих производств по всей стране. Чем больше, тем лучше, - Ред.). В прошлом году в рамках программы ООН было принято решение, что необходимо принять документ о запрещениираспространения полимерного мусора. Надеемся, что в 2024-ом примут и все страны возьмут его на вооружение.

«МЫ ВОРУЕМ ВОДУ»

Рубит в плеча генеральныи директор Международной Ассоциации озерных регионов Александр Тимченко. С его слов, будущие историки могут смело охарактеризовать наше время как время не только глобальных вызовов, но и нерешительных глобальных ответных мер.

- Мировой водный кризис - не миф, а реальность, - говорит он. - За последение 50 лет запасы пресной воды на человека сократились вдвое. В прошлом веке население Землиувеличилось в три раза, а потребление воды - в 6 раз. И мысейчас беззастенчиво воруем воду у наших детей и внуков. Что нужно делать? Я бы назвал несколько ключевых аспектов государственной политики России, которые необходимо внедрять в жизнь:

- Водная стратегия.

- Водный кодекс.

- Водная дипломатия.

- Водная культура.

- Водное образование.

Последний аспект, к слову, в нашей стране уже несколько лет активно набирает обороты. Директор Института консалтинга экологических проектов Наталья Давыдова и ее коллеги работают с молодежью в рамках открытого молодежного Водного конкурса.

- За 20 лет было представлено почти 28 тысяч проектов 38 тысяч школьников и студентов со всей страны, - рассказала Наталья Давыдова. - Проекты замечательные. Оцените, например, проект об улучшении КПД ТЭЦ в Кольском заливе за счет исследования гидро-магнитного эффекта. Много работ на тему синей экономики, изменения климата, микропластика и т.д.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы хотите принять участие, заявку можно подать здесь: https://eco-project.org/water-prize/apply/1/