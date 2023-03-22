Роспотребнадзор: В Подмосковье госпитализировали пациента с признаками сибирской язвы Фото: Артем КИЛЬКИН

В одну из подмосковных больниц был госпитализирован пациент, у которого наблюдаются признаки заражения сибирской язвой. Сообщается, что мужчина приехал в Московскую область из Чувашии, о чём пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

Как следует из сообщения ведомства, в Подмосковье был госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву. Известно, что специалисты уже начали эпидемическое расследование, предпринимаются меры по ограничению и локализации возможного очага инфекции.

Также в Роспотребнадзоре опровергли фейки, распространившиеся в соцсетях, о том что мужчина якобы успел покинуть Московскую область. Место пребывания гражданина было тщательно обработано и дезинфицировано.

Ранее KP.RU сообщал о случае заражения сибирской язвой в Чувашской области. Там несколько человек заболели после разделки туши быка, и успели продать часть разделанной туши случайному проезжающему водителю по трассе М7 «Волга», прежде чем у них появились признаки заболевания.