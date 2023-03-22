Перед началом дачного сезона россияне ищут специалистов по благоустройству участков и строительству дорожек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До начала дачного сезона остается все меньше времени, а те, у кого на участках уже сошел снег, потихоньку начинают уборку.

В сервисе «Авито.Услуги» рассказали "Ридусу", что весной 2023 года ожидается ажиотажный интерес к услугам в сфере благоустройства садовых участков. В марте спрос на данные категории вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Растет не только интерес, но и объем предложений со стороны исполнителей: прирост 41%.

Наибольший интерес к дорожному строительству, спрос на работы с плиткой, укладку покрытия и оформление пешеходной зоны вырос на 125%.

Стоимость зависит от площади территории, сложности работ и используемых материалов. За бордюры берут минимум по 400 руб/метр, а за тротуарную плитку – 750 руб/м.

Не меньшей популярностью пользуются услуги по расчистке территории от мусора, скопившегося за зиму. Интерес к этим работам вырос на 112%.

Ремонтом заборов интересуются на 48% чаще, ценник в этой категории зависит от объема работ. Если работы выполняются из профнастила, то за погонный метр берут 350 рублей.