Эксперт Эльсалиева раскрыла популярные мошеннические схемы при похоронах Фото: Борис КОКУРИН

Гендиректор одного из ритуальных бюро в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева рассказал Lenta.ru, какие мошеннические схемы могут применять ее недобросовестные коллеги. Также эксперт поделилась, как распознать аферистов и избежать обмана.

Одной из популярных схем «развода» оказался сбор контактной информации. Мошенники сами находят семьи, в которых случилось горе, часто успевая вперед скорой и полиции.

— Непрошеные гости представляются сотрудниками государственных учреждений, например, местных администраций или моргов, и настойчиво предлагают подписать доверенность на последующие действия от их имени. Они забирают паспорт умершего, без которого родственники самостоятельно практически ничего сделать не могут, — рассказала Эльсалиева.

Затем персональные данные попадают в руки третьих лиц. Таких аферистов легко распознать — именно потому что они приходят сами.

Вторая опасность, которая поджидает опечаленных родственников, — недобросовестные конторы, которые накручивают цены. Они могут давить на клиентов, чтобы навязать дополнительные бесполезные услуги и атрибуты для погребения по неадекватной стоимости.

Избежать неприятных сюрпризов можно с помощью интернета: заранее изучив лицензии организации и их прайс-лист.

Третий способ обмана — это продажа земли на кладбище. Эльсалиева объяснила, что участок для погребения предоставляется бесплатно. Однако пожелания родственников по конкретному местонахождению, как правило, не учитываются.

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