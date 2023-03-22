YLE: в финском порту Котка из-за санкций задержали корабль с российскими удобрениями

В финском порту задержан корабль с удобрениями на 10 миллионов евро Фото: EAST NEWS

Телекомпания YLE сообщила о задержании в финском порту Котка грузового судна с удобрениями, часть которых может быть связана с гражданином России, находящимся под европейскими санкциями. По словам директора порта, это первый подобный случай.

МИД Финляндии отмечает, что часть удобрений на задержанном судне может иметь отношение к российскому физлицу, которое находится в санкционном списке Брюсселя. Глава департамента санкций финского МИД Пиа Сариваара отметила, что по правилам ЕС при обнаружении подобных активов их следует замораживать, однако в данный момент рассматривается вариант выдачи исключительного разрешения на экспорт груза.

По неподтвержденной информации YLE, на судне находятся около 20 тысяч тонн удобрений с рыночной стоимостью 10-12 миллионов евро.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, санкции Евросоюза, по заявлениям представителя Еврокомиссии Петера Стано, не нацелены на торговлю продовольствием между Россией и третьими странами, однако, по заявлениям МИД РФ, страны Запада в зерновой сделке желают набить карманы и «смухлевать себе в выгоду».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад должен за два месяца снять санкции с сельхозэкспорта РФ для продления зерновой сделки.