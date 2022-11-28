ЕС допускает возможность снятия санкций с Россельхозбанка в рамках зерновой сделки. Фото: REUTERS

В Евросоюзе допускают снятие санкций с Россельхозбанка и переподключение его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом в воскресенье 27 ноября заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Евросоюз рассмотрит такую возможность, сказал Стано в интервью «Известиям», уточнив, что принятые ЕС в ответ на действия России в рамках СВО санкции «не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией».

Напомним, Евросоюз отключил Сбербанк, МКБ и Россельхозбанк от системы SWIFT с 14 июня 2022 года.

Тем временем США бесстыдно наживаются на украинском конфликте.

Ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.