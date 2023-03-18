Небензя: Запад должен за два месяца снять санкции с сельхозэкспорта РФ для продления зерновой сделки

Небензя назвал условия дальнейшего продления зерновой сделки. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз должны снять антироссийские санкции, которые препятствуют экспорту сельхозпродукции из РФ, в течение двух месяцев, чтобы обеспечить дальнейшее продление зерновой сделки. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя продление Стамбульских договоренностей до 18 мая.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому гумкоридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», - цитирует Небензю РИА Новости.

Напомним, зерновая сделка, срок которой истекает 18 марта 2023 года, была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, добавив, что РФ продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

Ранее Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, а официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова участвовать в зерновой сделке только если другие участники будут равноправно выполнять условия договоренностей.