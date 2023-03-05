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НовостиПолитика5 марта 2023 14:55

Захарова заявила о готовности России участвовать в зерновой сделке при ее равноправном выполнении

В зерновой сделке страны Запада желают набить карманы, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова заявила о готовности России участвовать в зерновой сделке при ее равноправном выполнении

Захарова заявила о готовности России участвовать в зерновой сделке при ее равноправном выполнении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова участвовать в зерновой сделке только если другие участники будут равноправно выполнять условия договоренностей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, то мы всегда свою часть выполняли и собираемся выполнять во всех договоренностях», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметила дипломат, в зерновой сделке страны Запада желают набить карманы и «смухлевать себе в выгоду». При таком положении вещей Россия не вернется в сделку, подчеркнула представитель МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что западные страны саботируют выполнение своей части пакета по зерновой сделке.

Напомним, 2 марта Госдеп США призвал Россию дать согласие на продление и расширение зерновой сделки.