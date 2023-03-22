Главный детский фтизиатр Минздрава рассказала, что мочить манту можно Фото: Мария ЛЕНЦ

Запрет на попадание воды на манту больше неактуален. Об этом рассказала главный внештатный детский фтизиатр Минздрава России Валентина Аксенова. Врач объяснила, что дети могли занести инфекцию, а сегодня опасности такой нет.

— Манту по идее всегда можно было мочить, но учитывая, что дети могут поцарапать, грязь туда занести, это же травма кожи, поэтому старались, чтобы не мочили. Сейчас уже такого не бывает, уже более интеллигентное общество и заразы меньше вокруг. Просто мочить можно – это официально разрешенный факт, — передает слова врача Газета.ru.

Ранее главный внештатный специалист-фтизиатр Депздрава Москвы Елена Богородская также «разрешила» манту. Главное, предупредила врач, нельзя тереть или чесать место прививки, передает ФАН.

Аллерголог-иммунолог, педиатр Ольга Попова также предостерегла от длительного контакта манту с водой. Врач посоветовала не заклеивать место пробы пластырем и не тереть мочалкой, пишут «Известия».