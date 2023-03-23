Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты и персональных данных Фото: Анастасия Осипова

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новом способе кражи электронной почты. Мошенники используют фишинговую схему с применением серверов SharePoint. Это позволяет присваивать логины и пароли от различных почтовых аккаунтов, в том числе Yahoo!, AOL, Outlook, Office 365.

Злоумышленники рассылают уведомления на почтовые адреса, которые обходят спам-фильтры. Если письмо обошло способ защиты, то с высокой долей вероятности оно будет открыто. Возможность обходить защиту преступники получают благодаря тому, что компания Microsoft разрешает делиться файлом корпоративного сервера SharePoint с внешними участниками рабочего процесса. Чтобы перехватить его, достаточно получить доступ к любому серверу, подменив его фишинговой ссылкой.

Получив такую ссылку, пользователь видит файл OneNote и начинает его скачивать, в этот момент происходит кража информации.

За минувшую зиму эксперты службы выявили 1,6 тыс. подобных писем. И опасность их в том, что приходят письма от имени легитимного сервиса. Так что файлы от незнакомых людей лучше не открывать, неизвестно, что это за файл. А тот, кто действительно прислал рабочий файл, наверняка укажет что в нем содержится и для чего он прислан.

- Если ссылка на скачивание файла ведет на сторонний сайт, не имеющий отношения к организации, где работает получатель, не стоит по нему переходить, - сказал «Газете.Ru» эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

В свою очередь, глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.

А тем временем, в России активизировались телефонные мошенники. Это произошло после очередных санкций Евросоюза, когда под ограничения подпали три крупных банка. Теперь злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками финансовых учреждений и рассказывают о том, что деньги оказались заморожены, пишет газета "Известия".

Ранее, эксперты рассказали Пятому каналу, что важно знать о действиях преступников и как не попасться в финансовую ловушку мошенников. Специалисты дали советы, как случайно не оформить на себя кредит.