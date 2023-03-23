Закон о цифровом рубле примут в апреле 2023 года Фото: Центробанк РФ

Закон о цифровом рубле будет принят в апреле 2023 года, а начнет действовать уже в мае. Об этом заявил на Российском форуме финансового рынка председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий напомнил, что законопроект о цифровом рубле принят в первом чтении. Сейчас готовится второе.

— Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать, — объявил Аксаков.

Парламентарий отметил, что новая виртуальная валюта станет действительной, после чего цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс к тому, чтобы их активнее эмитировали.

Ранее KP.RU рассказывал, что такое цифровой рубль. Он будет равноценен наличному и безналичному рублю, а также будет сочетать их свойства — возможность использовать для онлайн и офлайн (без доступа к интернету) оплаты.