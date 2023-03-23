В Дании считают, что найденный у «Северных потоков» объект мог находиться там давно Фото: REUTERS

Объект, обнаруженный у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», мог находиться там уже давно, считают датские власти.

Как передает газета Jyllans-Posten со ссылкой на экспертов и документы властей Дании. В них сказано, что найденный у трубопроводов объект уже «зарос». Это может быть свидетельством того, что «артефакт долгое время находился в море», отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин во время своего визита на вертолетный завод в Улан-Удэ рассказал журналистам, что судно «Газпрома», исследовавшее место взрыва «Северных потоков», могло найти еще одну бомбу. По его словам, исследовательское судно пошло дальше вдоль газопровода, и в 30 километрах был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где был подрыв – на стыке труб.

Власти Дании тем временем отказали российской стороне в доступе к месту расследования подрывов, объяснив это тем, место теракта находится в исключительной экономической зоне королевства, поэтому власти страны сами решают, кто сможет исследовать трубопровод.