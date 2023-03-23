Военкор Александр Коц предупредил, что ВСУ готовят удар по окруженному российскими силами Артемовску Фото: REUTERS

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц в большом материале рассказал о текущей ситуации в Артемовске. Он отмечает, что сейчас российские военные силы контролируют около 70% Бахмута. Полностью освобождена восточная и северная части города. При этом разведка докладывает о готовящемся наступлении украинских войск.

Как отмечает Коц, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский не собирается давать сигнал об отступлении. Такая самоуверенность может быть подкреплена только реальным планом по деблокаде города.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщает, что Украина намерена отрезать ЧВК от основных сил ВС России. Операция запланирована на конец марта-начало апреля. По данным разведки, для этой цели созданы сразу несколько ударных группировок: в Славянске, Северске, Часов Яре и Константиновке. Туда постоянно подходят техника и мобилизованное пополнение. Часть сил отправляют на подмогу линии сопротивлении, часть остается резервом.

Специалисты уверены, что противник нападет с севера от Артемовска, со стороны Славянска и Краматорска.

Также на подходе и анонсированное весеннее наступление ВСУ, предположительно на Сватовском и Запорожском направлениях.

Однако есть основания полагать, что в ближайшие месяцы линия соприкосновения постепенно будет двигаться в сторону от Донецка, а также появятся оптимальные условия для наступления российских войск, заверил Александр Коц.

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