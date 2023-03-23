Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник Фото: пресс-служба Минобороны России

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутник военного назначения на орбиту, сообщает Министерство обороны России.

«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Офицеры Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте, добавили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля этого года с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Выведение грузового корабля на орбиту и его отделение от третьей ступени носителя прошли успешно.