В России МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024

Минимальный размер оплаты труда в России будет проиндексирован на 18,5% с 1 января следующего года, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Минимальный размер оплаты труда в России будет проиндексирован на 18,5% с 1 января следующего года, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Задача на текущий год – повышение благосостояния граждан, в том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%», – сказал глава правительства в ходе выступления в Госдуме.

Как писал сайт KP.RU, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент России Владимира Путин заявил, что МРОТ вырастет в России до 19 242 рублей. Он напомнил, что с начала этого года МРОТ был проиндексирован на 6,3%, а в 2022 году увеличен дважды – почти на 20%.

Напомним, в январе этого года глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда до июля 2023 года с опережением роста инфляции. Кроме того, президент поручил подготовить к июлю этого года предложения по дальнейшему увеличению МРОТ в стране.