Мишустин анонсировал дополнительное увеличение пенсий с 1 апреля 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом в Госдуме заявил, что с 1 апреля 2023 года будут увеличены социальные пенсии. Совокупный рост ежемесячных выплат за год таким образом составит более 13,5%.

Михаил Мишустин подчеркнул, что действующие меры поддержки будут сохранены.

— Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. В дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии, — пояснил премьер-министр.

Глава российского кабмина отметил, что вырастет уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.

Ранее KP.RU рассказывал, что традиционно социальные пенсии индексировали раз в год. Однако из-за санкций и связанных с ними экономическими процессами, в 2022-ом было решено повысить размер внепланово с 1 июня, сразу на 10%.