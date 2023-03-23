BFMTV: Тысячи французов вышли на девятую общенациональную забастовку против пенсионной реформы

Граждане Франции протестуют против пенсионной реформы Макрона Фото: REUTERS

Тысячи французов в крупнейших городах страны вышли на девятую общенациональную забастовку против пенсионной реформы. Об этом 23 марта 2023 года сообщил телеканал BFMTV. Из-за забастовки пришлось ограничить работу железных дорог Франции, так как четверть сотрудников приняли участие в забастовке.

В столице Франции противники реформы заблокировали движение поездов на Лионском вокзале. В аэропорту Шарль-Де-Голль сотрудники заблокировали проезд к терминалам. Также для посещения были закрыты Эйфелева башня и Версальский дворец, власти ожидают в центре города массовые протесты.

Как сообщал ранее сайт KP.RU, массовые протесты вспыхнули во Франции задолго до принятия закона об изменении пенсионного возраста. Его постепенное повышение с 62 до 65 лет было одним из предвыборных обещаний действующего президента Макрона. Некоторые аналитики назвали признаком слабости французского лидера тот факт, что законопроект был принят без согласования парламента.