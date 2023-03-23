Detik: Иммиграционная полиция Бали проверяет сообщения о «маленькой Москве» с гражданами России Фото: REUTERS

Иммиграционная полиция Бали разбирается с жалобами от местного населения, которые сообщают о том, что в округе Южная Кута появилась так называемая «маленькая Москва», где поселилось множество россиян. Об этом сообщает портал Detik.

Балийцы жалуются, что проживающие в округе россияне якобы скопились в очень большом количестве, образовав своего рода коммуну. При этом, по заверениям местных жителей, приезжие не чтят местные традиции, и живут по собственным общественным нормам, а не по балийским.

Как отметил глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди, факт присутствия в Южной Куте «российской деревни» действительно имеет место быть. Сейчас ведомство проверяет законность этого феномена.

Другие СМИ сообщают, что российские граждане находятся на Бали в состоянии нелегальных иммигрантов, игнорируя срок действия туристических виз. Большинство из них работают удалённо, занимаются ведением социальных сетей, либо обслуживают уже сформировавшуюся русскоговорящую общину.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Бали начали отменять концерты русских артистов, которые уехали туда, поддавшись пропаганде Запада.