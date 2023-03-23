Врач Фролова: выпивать восемь стаканов воды в день человеку необязательно Фото: Дарья ИВАНОВА

Человеку не нужно выпивать 6-8 стаканов воды в день. Об этом рассказала врач-эксперт общей практики Ольга Фролова. В комментарии Газете.ru специалист поделилась популярными мифами о питьевом режиме и информацией, которая подтверждена исследованиями.

Так, врач объяснила, что необязательно пить по 6-8 стаканов воды в день. Часть жидкости организм получает в течение дня через пищу и другие напитки, поэтому такой объем может быть излишним. Ученые советуют ориентироваться на чувство жажды и не пить через «не хочу».

Другой распространенный миф связан с тем, что необходимо пить именно чистую воду, а другие напитки не учитываются. Ольга Фролова отметила, что можно восполнять жидкость и, например, чаем. Жажду утоляют и «жидкие» блюда — супы, тушеная еда, а также некоторые овощи, фрукты и ягоды. Единственное, сладкие лимонады и алкоголь воду не заменят.

Профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского Университета Минздрава России Серафима Тазина рассказала «Российской Газете», что обезвоживание может вызывать головные боли у человека.

Life.ru писал, что правильный питьевой режим поможет быстрее сбросить лишний вес.