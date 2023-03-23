la Repubblica: Сын губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под ареста в итальянском Милане, фото: МВД РФ

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, Артём Усс, сбежал из квартиры в итальянском Милане, куда его поместили местные власти, под домашний арест. Об этом пишет газета la Repubblica.

Сообщается, что Усс сломал электронный браслет, надетый на него карабинерами, и сбежал из квартиры в Милане. Когда местная полиция приехала проверить содержание сына российского губернатора - тот уже скрылся. Сейчас итальянские исполнительные власти ведут его поиски.

Напомним, Артём Усс был задержан итальянской полицией по запросу из США. Американцы предъявили обвинение ему, а также ещё пятерым россиянам, ещё в 2022 году. Усса подозревают в уклонении от санкций, отмывании денег, контрабанде нефти из Венесуэлы и передаче некой продукции, имеющей «двойное назначение».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Артёма Усса планировали экстрадировать из Италии в США, по запросу американцев.