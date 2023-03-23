Страх США сбылся через 26 лет: Байден со смехом пророчил дружбу России с Китаем и Ираном Фото: REUTERS

Ещё 26 лет назад, в 1997 году, во время выступления нынешнего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена (тогда он был сенатором в Конгрессе), он с издёвкой заявил о том, что если Россия хочет противостоять НАТО - пусть подружится с Китаем или Ираном. Сегодня, спустя два с половиной десятилетия, его слова играют совсем новыми красками.

По словам Байдена 26 лет назад, русские ему тогда сказали, что если НАТО продолжит продвигаться к границам России - они скооперируются с Китаем. Тогда сенатор, а ныне президент США, отреагировал на это издёвкой, «едва сдерживая смех».

«Удачи вам, парни. Если не получится с Китаем, попробуйте Иран», - говорил в 1997 году Байден.

Теперь Байдену, вероятно, не до смеха, ведь Россия и Китай уже долгое время плодотворно сотрудничают, а в нынешней геополитической ситуации КНР явно выступает на стороне Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что после долгих переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле 20-21 марта, было достигнуто множество ценных, стратегических договорённостей.