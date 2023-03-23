Глава Пентагона Остин заявил, что США отправят Киеву танки Abrams из имеющихся запасов

США будут отправлять Киеву уже имеющиеся на складах танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерен отправлять Киеву уже находящиеся на складах танки Abrams. Об этом в четверг, 23 марта 2023 года заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе.

“Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки” – министр обороны США. Также недавно в Вашингтоне приняли решение отправлять ВСУ танки более старой модификации для ускорения темпов поставки.

Пентагон объяснял эту меру тем, что на отправку трех десятков версии M1A2 потребовалось бы больше года, тогда как предыдущую версию можно отправить уже к осени без значительных потерь боевых возможностей.

Напомним, по мнению Дмитрия Пескова, поставки западных танков для нужд украинской армии не повлияют на ход и итог специальной военной операции, но могут затянуть ее сроки и привести к серьезным последствиям для мирных граждан Украины.