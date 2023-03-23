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НовостиПолитика23 марта 2023 18:05

Сальдо: Российские войска остаются в Новой Каховке в Херсонской области

Все сообщения о выводе войск России из Новой Каховки - украинские вбросы
Сергей КУДРИН
Сальдо: Российские войска остаются в Новой Каховке в Херсонской области

Сальдо: Российские войска остаются в Новой Каховке в Херсонской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг распространяемые по социальным сетям слухи о том, что Россия выводит войска из Новой Каховки. По словам чиновника, российские солдаты остаются на своих местах, о чём он заявил в своём телеграм-канале.

«Все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах», - пишет Сальдо.

Он также подчеркнул, что слухи об отводе войск, вероятнее всего, распространяет Генштаб ВСУ. Это удобные вбросы, призванные посеять панику и сомнения. Сальдо связал начало этой информационной кампании с тем, что приезд Владимира Зеленского в Херсонскую область не дал нужного результата Киеву, и пришлось прибегнуть к ложным поводам «показать виртуальную перемогу».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Владимир Сальдо объявил о восстановлении старого газопровода из Крыма в Херсонскую область, а также строительстве нового, в ту же сторону.