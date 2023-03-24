В США призвали «распустить и расчленить» Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американского журнала American Thinker согласились с позицией политолога Дэвида Голдмана, предсказавшего крах Украины в боевых действиях с Россией.

В своей статье Голдман говорит о поражении Украины из-за превосходства России, а также неспособности западных стран поставить украинской стороне достаточно ресурсов. Автор обратил внимание на высказывание одного из американских чиновников, завившего, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден принять мирный план, который был предложен Китаем.

Читатели журнала оставили свои комментарии, согласившись с позицией автора, а один из пользователь призвал «распустить и разделить» украинские земли между Россией и Польшей.

«Все к востоку от Днепра должна забрать Россия, а все к западу от Днепра - Польша», - написал он в своем комментарии, отметив, что «большую часть последних 700 лет» территорию, которая называется Украиной, контролировали Россия и Польша.

Другой пользователь написал, что западные страны останутся без вооружения, «когда Россия начнет праздновать Победу».

Еще один читатель заявил, что Москва делает все возможное для защиты своего суверенитета, а также отражения атак ЦРУ и НАТО. По его словам, США стали «черной дырой», олицетворяющей коррупцию, а также одержимую идеей уничтожить всего хорошего в себе.

Напомним, ранее Дэвид Голдман написал о «катастрофическом провале» США в сфере вооружений, назвав это провалом американского руководства.