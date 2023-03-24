Подоляк заявил, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина сложно организовать из-за позиции КНР Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но пока что есть сложности с организацией. Причем в Киеве отмечают, что причина заключается в позиции Китая.

Подоляк заявил, что Украина сама инициативно предложила провести разговор. Организацией занимаются глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако возникли сложности.

— Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил, — сказал Подоляк.

Ранее стало известно, что после визита в Москву лидер КНР планирует поговорить с Зеленским. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявляла, что Киев ждет подтверждения от Пекина.