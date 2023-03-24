Медведев оценил стоимость электрического «Москвича» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стоимость электрического автомобиля отечественного производства «Москвич», заявив, что она выглядит «высоковато».

«Цена действительно выглядит высоковато», - заявил политик в ходе интервью с российскими СМИ, отметив, что в России есть и свои современные бренды автомобилей, но также стоят достаточно дорого.

Комментируя вопрос о намерении купить себе «Москвич» в электрической версии, Медведев сообщил, что у него в личном автопарке уже имеется раритетные отечественные «Волга», а также «Победа» конца 1950-х - начала 1960-х годов.

«Поживем - увидим. Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», - сказал зампред Совбеза РФ, отвечая на вопрос о качестве нового «Москвича».

По его словам, нет ничего плохого в совместном производстве с компаниями из Китая, а на данный момент в России нужно развивать массовый сегмент в кооперации с другими компаниями.

Напомним, электрическую модель «Москвича» можно будет купить минимум в 3,5 млн рублей. Цены на машину с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) начинает от 1,97 млн рублей с механической коробкой и от 2 млн рублей - с вариатором.