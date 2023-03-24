Кардиолог Рудченко связала болезни сердца с эмоциональным выгоранием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С синдромом выгорания при современном ритме жизни люди сталкиваются достаточно часто, но не всегда могут распознать его. О проявлениях этого расстройства рассказала врач-кардиолог инфекционного отделения СПБ ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», кандидат медицинских наук Игнат Рудченко.

Это состояние возникает из-за продолжительного и вовремя не проработанного стресса. Находясь в оковах нервного напряжения тело и психика начинают сильно страдать.

- Меланхолики чаще страдают от стресса, чем сангвиники или флегматики, — говорит врач Пятому каналу.

А женщины и дети сталкиваются с выгоранием активнее, нежели мужчины.

Синдромы выгорания часто бывают индивидуальными. Это расстройство, апатия, ощущение внутренней пустоты и бесцельности того, чем они занимаются.

Часто человек только пришел на работу, а уже устал. Это и есть выгорание.

Постепенно минимизируется общение с окружающими, человек становится «холодным и замкнутым», отсюда ссоры и недопонимание.

А на поздних стадиях присоединяются психосоматические заболевания, когда выгорание доходит до критического состояния.

У кого-то это гипертония, различные нарушения сердечного ритма, органические заболевания. Могут быть головные боли, бессонница, неконтролируемые эмоциональные всплески от слез до безразличия.

Важно отличать выгорание от усталости: если после отпуска сохраняется усталость и «придавленное состояние», то дело не в переработке.

Чтобы снизить риски возникновения такого состояния, нужно уметь распределять свои обязанности и не хвататься за все самому. Четко расставлять границы работы и отдыха, отключаться от работы в свободное время.

- Трудоголики чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием, - рассуждает эксперт.

Она советует в погоне за материальным благополучием не забывать о себе и своих увлечениях.

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