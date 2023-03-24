Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара в последнюю неделю марта 2023 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала какой курс доллара увидят россияне в последнюю неделю марта.

С начала марта российская валюта просела по отношению к доллару на 1,4%, но в последнюю неделю пытается отыграть снижение.

В настоящий момент рынок обеспокоен размером бюджетного дефицита России, к тому же, в марте цены на баррель нефти упали ниже 80 долларов.

А вот из положительных факторов можно о метить налоговый период, он оказывает сильную поддержку рублю. Немало оптимизма внес визит президента КНР Си Цзиньпина в Москву.

- На следующей неделе ожидаем курс доллара в 75—77 рублей, — заключила аналитик в беседе с RT.

К тому же, агрессивная внешнеполитическая концепция Запада, направленная на введение санкционных ограничений против России, не оправдала себя. Санкции бьют по Западу, подрывая стабильность американской валюты, пишет ФАН.

По данным Мосбиржи на 24 марта, курс доллара повышается до 76,16 рубля, а евро – теряет до 82,33 рубля. Курс юаня понижается до 11,09 рубля. Об этом сообщает "Газета.ru".

В последний раз такие значения видели в апреле-мае прошлого года. Банки уже пересмотрели прогнозы курса рубля в сторону понижения. Аналитики подчеркивают: события на мировой финансовой арене развиваются стремительно и непредсказуемо, пишет газета "Известия".