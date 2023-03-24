Владелец «Леруа Мерлен» планирует продать все магазины сети в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа компаний Adeo планирует продать все магазины сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» в России.

«Adeo намерена передать контроль над «Леруа Мерлен» в России местному бизнесу», – сказано на сайте группы компаний.

Как отмечается в сообщении, после продажи сети сохраняться 45 тысяч рабочих мест. Процесс передачи магазинов российскому бизнесу был начат несколько месяцев назад после приостановки инвестиции в «Леруа Мерлен», сказано в пресс-релизе.

Напомним, в марте прошлого года руководство сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» приняло решение не уходить с российского рынка. Компания даже создала штаб по импортозамещению и планировала расширить ассортимент товаров.

Позже руководители ряда французских компаний объяснили, что не уходят с российского рынка, так как не хоят лишать работы десятки тысяч человек.