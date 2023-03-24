Вячеслав Фетисов призывает принять участие во Всероссийской акции «Помочь планете»

Вячеслав Фетисов, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ. Фото: Комсомольская правда

Конечно, полностью отключить электроэнергию везде даже всего на час нереально. Наша жизнь во многом от нее зависит. В тех же больницах, например, люди подключены к аппаратам вентиляции легких. На заводах действуют непрерывные циклы производства. Круглосуточно работают предприятия пищевой промышленности. Но сейчас речь идет о каждом из нас.

- Экология – национальный приоритет для России, - говорит председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ГД РФ Вячеслав Фетисов. - Всероссийское общество охраны природы предлагает поддержать акцию «Помочь планете» и призывает всех неравнодушных к вопросам экологии – граждан нашей страны, государственные, коммерческие и некоммерческие организации присоединиться, отключив свет в домах, подсветку зданий, снизить потребление энергии 25 марта 2023 года с 20:30 ровно на один час и помочь нашей с Вами общей планете.

Кроме того, руководитель ВООП подчеркнул, что «спорт, наука и экология – это те сферы, которые всегда должны оставаться вне политики, объединять людей перед лицом решения общих проблем, необходимости достижения единых целей, критичных для благосостояния всего человечества. Необходимо всегда быть готовыми помочь планете - нашему общему дому, заниматься охраной природы, беречь ее уникальные природные ресурсы – это наша общая ответственность, наш долг, основа экологической безопасности нашей страны.