Нейропсихолог Кушалиева предупредила об опасности сериалов Фото: Shutterstock

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала Газете.ru, что привычка смотреть сериалы может быть опасной. У человека может развиться настоящая зависимость, которую так и называют: сериаломания.

К проблемам может привести наличие свободного доступа в интернет или к онлайн-кинотеатрам и отсутствие самоконтроля. Зависимость от сериалов способствует развитию социофобии и потери связи с реальным миром.

— Здесь мы можем говорить о подмене собственной жизни на более яркую, которую нам демонстрируют с экрана: мы проживаем чувства, эмоции, которых в реальной жизни, возможно, лишены, – объяснила эксперт.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить вейпы. Это необходимо, чтобы спасти детей от зависимости, передает слова депутата телеканал «360».

А эксперт Александр Лебедев рассказал ФАН, что в России увеличилась продажа крепкого алкоголя.