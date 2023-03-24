Миссия ООН по правам человека признала 25 случаев расправы ВСУ над российскими военнопленными Фото: REUTERS

Миссия Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека, занимающаяся расследованием случаев военных преступлений на Украине, задокументировала не менее 25 случаев расправы ВСУ над российскими солдатами, взятыми в плен. Об этом пишет агентство «Франс Пресс».

По словам главы миссии ООН Матильды Богнер, организация «глубоко обеспокоена» тем, что украинская армия позволяет себе произвольную казнь военнопленных. Также, как отметила Богнер, миссией были задокументированы и случаи расправы над лицами, прекратившими участие в конфликте.

Богнер подчеркнула, что убийства, как правило, совершались сразу после пленения, и у миссии ООН нет никаких данных о том, ведётся ли на Украине уголовное преследование военных преступников, позволяющих себе подобный самосуд.

Ранее KP.RU сообщал о том, как боевики «Азова»* показали на видео казнь жителей Купянска, за то что те якобы сотрудничали с Россией.

* - запрещённая в России организация.