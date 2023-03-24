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НовостиОбщество24 марта 2023 16:32

Телеведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Состояние журналиста сочли удовлетворительным для отключения от аппарата
Сергей КУДРИН
Телеведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Телеведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный журналист, телеведущий и правозащитник Николай Сванидзе был отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких 24 марта 2023 года. Врачи называют его состояние удовлетворительным, угроза жизни миновала. Об этом пишет МК.

Как отмечают специалисты, в последние дни самочувствие телеведущего заметно улучшилось. Аппарат ИВЛ ему больше не требуется, Сванидзе начал дышать самостоятельно, а недавно заговорил. По телефону, как отметила член СПЧ Ева Меркачева, журналист пока говорить не может - ему всё ещё тяжело. Но в скором времени это станет возможно.

Сообщается также, что рядом с Николаем Карловичем всегда находится его жена, Марина. Именно она сообщает коллегам журналиста о том, как продвигается лечение её мужа, в каком он состоянии. На данный момент можно смело говорить о том, что начался этап восстановления.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Николая Сванидзе госпитализировали в тяжёлом состоянии с отёком лёгких. Врачам пришлось ввести его в состояние медикаментозного сна и подключить к аппарату ИВЛ.