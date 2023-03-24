Телеведущего Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный журналист, телеведущий и правозащитник Николай Сванидзе был отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких 24 марта 2023 года. Врачи называют его состояние удовлетворительным, угроза жизни миновала. Об этом пишет МК.

Как отмечают специалисты, в последние дни самочувствие телеведущего заметно улучшилось. Аппарат ИВЛ ему больше не требуется, Сванидзе начал дышать самостоятельно, а недавно заговорил. По телефону, как отметила член СПЧ Ева Меркачева, журналист пока говорить не может - ему всё ещё тяжело. Но в скором времени это станет возможно.

Сообщается также, что рядом с Николаем Карловичем всегда находится его жена, Марина. Именно она сообщает коллегам журналиста о том, как продвигается лечение её мужа, в каком он состоянии. На данный момент можно смело говорить о том, что начался этап восстановления.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Николая Сванидзе госпитализировали в тяжёлом состоянии с отёком лёгких. Врачам пришлось ввести его в состояние медикаментозного сна и подключить к аппарату ИВЛ.