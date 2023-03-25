Группа ДДТ перенесла концерты в Москве и Петербурге на неопределенный срок

В Москве и Санкт-Петербурге снова на неопределенный срок отложили концерты рок-группы ДДТ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерты группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге отложены на неопределенный срок. Сообщение об этом опубликовано на сайте рок-группы.

Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня 2023 года, и выступлении в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 27 мая 2023 года. Сообщается, что концерты отменены по причинам, не зависящим от музыкантов и организаторов, а зрители могут обратиться за возвратом денег за купленные билеты.

«Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», - сказано в сообщении.

Ранее на KP.RU сообщалось, что в Петербурге концерт ДДТ предположительно перенесли на 2024 год.

Напомним, концерты юбилейного тура Юрия Шевчука и группы ДДТ, который был объявлен еще 28 ноября 2019 года, переносятся уже не раз.

К 65-летию Юрия Шевчука участники группы рассказали «Комсомолке», как хулиган и хиппи из Башкирии стал звездой русского рока.

Тем временем массовые отмены концертов продолжаются в Петербурге. Подробности здесь на KP.RU.