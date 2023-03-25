Генсек профсоюза полиции Италии рассказал о побеге Усса-младшего

Генсек профсоюза полиции Италии рассказал о побеге Усса-младщего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо сомневается в возможности поимки сбежавшего из-под домашнего ареста Артема Усса, который, по его словам, имел в запасе несколько минут, чтобы скрыться из-под ареста.

«Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идет на подобный шаг, не поступает так из отчаяния. По-моему, ему удалось все организовать», - приводит РИА Новости заявление эксперта итальянской полиции.

Джакомо заявляет, что сломать браслет, передававший сведения о местонахождении, было совсем нетрудно, уточнив также, что подобные устройства подключены к центральной консоли дома, имея определенный радиус действия. Тем не менее, как отмечает итальянский эксперт, есть и возможность дезактивации этой системы.

«Браслет оповещает полицию, до момента ее приезда проходит в среднем семь минут. Часто речь идет об ошибке арестованного или техническом сбое, если, например, он бы захотел выйти во двор погладить собаку», - сказал генсек профсоюза, подчеркнув, что за семь минут в Милане возможно переместиться на такое расстояние, что невозможно будет найти, в особенности при наличии денег и подготовки.

Напомним, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, где находится его сын Артем Усс.