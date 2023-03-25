Девушка в Киевской области травила ядом в алкоголе своих бывших парней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительницу Вышгорода в Киевской области задержали по обвинению в отравлении таллием мужчины, с которым та была в отношениях около 20 лет назад.

Нацполиция Украины сообщила, что, выпив бутылку рома, которая была получена в подарок на День святого Валентина, умер один человек, а еще пятеро отравились. Сообщается, что женщина анонимно рассылала отравленные бутылки с алкоголем, направляя жертвам заявления о том, что те якобы победили в каком-то розыгрыше.

По данным издания «Страна», девушка намеревалась отравить не только с мужчину, но и его жену. Как сообщается, алкоголь с ядом, отосланный еще одному бывшему парню, выпила его супруга, которая в итоге попала в больницу.

Издание также напоминает, что в конце 1980-х годов посудомойка из школьной столовой в Киеве была приговорена к расстрелу за систематическую травлю таллием. Женщина травила своих мужей, а также их родню, чтоб завладеть их имуществом. Кроме того, она травила коллег и детей в школе.