Названы страны, в которые россияне могут поехать без виз в 2023 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на санкции, россиянам доступны для безвизового въезда более ста стран. РИАМО сделал подборку самых привлекательных государств и рассказал, на каких условиях можно в них въехать, а также как долго оставаться.

Среди европейских стран безвиз для России открыт у Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Сербии, Черногории. Также поехать можно в ряд теплых стран — Турцию, Египет, ОАЭ, Тунис, Вьетнам, Таиланд, Кубу, Грузию, Армению, Азербайджан, Абхазию, Израиль, Индонезию, Иорданию, Малайзию, Узбекистан, Индию, а также на Шри-Ланку, Сейшелы или Мальдивы.

Телеканал «360» писал, что АТОР подвел итоги исследования гостеприимности стран. Рейтинг основывался на том, из скольких государств принимают туристов без виз или ставят разрешения на въезд уже по прибытии. На первой строчке разместилась сразу 21 страна, среди которых оказались и Мальдивы.

А в сфере внутреннего туризма в лидерах оказался Краснодарский край. Как передает RT, туда в 2022 году было совершено более 20 млн турпоездок.