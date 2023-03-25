Путин заявил, что строительство хранилища ядерного оружия в Белоруссии завершится 1 июля 2023

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля этого года, заявил президент России Владимир Путин.

«1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского лидера, президент Белоруссии давно ставил вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на ее территории. Путин также отметил, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Кроме того, добавил президент, Белоруссия получила от России комплекс «Искандер», способный нести ядерные боеголовки.

Напомним, ранее белорусский лидер заявил, что Минску стратегическое ядерное оружие не нужно, и Белоруссия «не собирается убивать им американцев». Вместе с тем страна подготовила самолеты с тактическим ядерным оружием, отметил политик.

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