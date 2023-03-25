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НовостиПолитика25 марта 2023 17:23

Путин заявил о намерениях России произвести более 1,6 тысячи танков за год

Общее количество танков у РФ будет более чем в три раза превышать их число у ВСУ, отметил президент
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Россия намерена произвести более 1,6 тысячи танков за год, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков. За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1,6 тысячи, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, военно-промышленный комплекс России растет очень быстрыми темпами и способен производить кратно больше боеприпасов, чем поставляют Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявлял, что сейчас России снова угрожают немецкими танками Leopard и что с РФ планируют воевать на территории Украины «руками бандеровцев». При этом глава государства указал, что у России есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится.

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