Путин согласился с версией о причастности спецслужб США к подрывам "Северных потоков"

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с версией журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб Соединенных Штатов к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Американский журналист провел расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами Соединенных Штатов. Я полностью согласен с такими выводами», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского лидера, раскрыть правду о диверсиях на газопроводах будет трудно, однако когда-нибудь это все-таки удастся сделать.

Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что решение о подрыве газопроводов «Северного потока» было принято президентом США Джо Байденом.

Публицист, уже опубликовавший свое расследование о диверсиях на газопроводах, уверен, что глава Белого дома отдал приказ о подрыве, чтобы таким образом наказать Германию и лично канцлера Олафа Шольца за то, что тот отказался давать оружие Украине.

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