Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в конце марта 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе, об этом говорится в сообщении, распространенном МАГАТЭ.

«Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября (прошлого года — прим.) и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжелой обстановке», - приводятся в заявлении слова главы агентства.

«Угрозы атомной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиационными последствиями для окружающей среды и здоровья людей на Украине и за ее пределами», - отметил Гросси.

Как писал сайт KP.RU, 3 декабря 2022 года Гросси заявил, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Он пояснял, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС.

В ноябре 2022 года Гросси сообщал, что президент России Владимир Путин осведомлен обо всех деталях происходящего на Запорожской АЭС.

«В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии», - сказал Гросси.