Конюхов и Меняйло побили рекорд дальности полета теплового воздушного шара Фото: экспедиционный штаб

Путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре преодолели 2368 километров, превысив рекорд дальности полета, об этом сообщил экспедиционный штаб.

Уточнялось, что «...пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки».

«Пилоты продолжат полет до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга...», - подчеркнули в штабе экспедиции.

Как писал сайт MURMANSK.KP.RU, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло побили мировой рекорд.

В штабе пояснили, что полет проходит на высоте более 5000 метров, температура в открытой корзине аэростата порядка - 30.

Напомним, экспедиция стартовала 24 марта в Кировске. На самом большом в истории отечественного воздухоплавания воздушном шаре, построенном специально для трансконтинентального перелета, путешественники взяли курс на Красноярский край.