Путин: Си Цзиньпин на переговорах много внимания уделил мирному плану Китая по Украине
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава государства подчеркнул, что китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин рассказал о неформальной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита лидера КНР в Москву.
Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Кроме того, президент назвал своего китайского коллегу очень интересным собеседником.
Заявление Путина и Си Цзиньпина зафиксировало 8 базовых пунктов российско-китайского экономического сотрудничества в близкой перспективе.
Напомним, визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию состоялся с 20 по 22 марта текущего года.