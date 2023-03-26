Путин: Си Цзиньпин на переговорах много внимания уделил мирному плану Китая по Украине Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву уделил много внимания мирному плану по Украине, об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что китайский лидер подробно рассказал о позитивных началах этой инициативы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин рассказал о неформальной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита лидера КНР в Москву.

Путин подчеркнул, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Кроме того, президент назвал своего китайского коллегу очень интересным собеседником.

Заявление Путина и Си Цзиньпина зафиксировало 8 базовых пунктов российско-китайского экономического сотрудничества в близкой перспективе.

Напомним, визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию состоялся с 20 по 22 марта текущего года.