Сенатор Пушков припомнил Байдену его насмешки о сближении России и Китая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале припомнил президенту США Байдену его насмешливое высказывание о сближении России и Китая.

Он пояснил, что в конце 1990-х сенатор Байден рассказывал о разговоре с «представителями России», которые пригрозили «задружиться с Китаем», если Запад продолжит экспансию НАТО на восток. Тогда Байден, с его слов, «еле сдерживаясь», пожелал успехов, посоветовав в случае неудачи подружиться с Ираном.

«Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем», - уточнил Пушков.

По словам сенатора, «сами посоветовали - сами и создали такой вызов».

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2023 года бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что администрация Байдена потерпела серьезную неудачу на фоне сближения России и КНР.

Напомним, в сентябре 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. Он пришел к выводу, что Китай все-таки гораздо опаснее, чем Россия.

Помпео говорил, что самая серьезная угроза для США исходит от Коммунистической партии Китая.