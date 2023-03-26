Ведущий Fox News Такер Карлсон: Ложь Байдена о «Северных потоках» и России рискует стать самой смешной за год

Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью слова Байдена о России и диверсии на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах «Северный поток» рискуют стать самой смешной ложью правительства за год, об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой», - пояснил ведущий.

Карлсон отметил, что «это была их история, ...которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь».

Журналист отметил, что история оказалась слишком абсурдной...

«Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. ...Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена», - с иронией заключил Карлсон.

Как писал сайт KP.RU, 14 марта 2023 года Такер Карлсон назвал основные шаги, необходимые для установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, надо оставить в покое Крым и Донбасс.

Он подчеркнул, что США полностью контролируют все сферы жизнедеятельности и госуправления Украины, и в связи с этим могут остановить конфликт в любой момент. Вашингтону достаточно надавить на Зеленского, чтобы он перестал претендовать на Крым и Донбасс.

Ранее журналист указывал, что американцы находятся в опасном неведении относительно украинского конфликта в то время как СМИ под давлением правительства США замалчивают правду о состоянии дел на Украине.